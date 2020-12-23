«Краснодар» интересуется нападающим сборной Румынии Маном

Нападающий «Стяуа» Деннис Ман может перейти в «Краснодар».

Как сообщает Gazeta Sporturilor, российский клуб предложил за 22-летнего форварда 10 миллионов евро. Румынская сторона просит за футболиста на пять миллионов больше. По информации источника, переговоры продолжаются.

В текущем сезоне Ман провел за клуб 16 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал семь результативных передач.

За сборную Румынии форвард дебютировал в 2018 году. Всего в футболке национальной команды он провел шесть матчей и забил один гол.