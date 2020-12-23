Илья Геркус: Видимо, руководство «Локомотива» услышало голоса болельщиков

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал изменения в руководстве железнодорожников.

«Если болельщики празднуют уход генерального директора, то для них это праздник. Но нужно спрашивать самих болельщиков. Видимо, услышали их голос, призывы, давление, которое оказывалось. Выходит, звучащие голоса возымели действие. Замена руководства произведена мастерски. Утечек (в прессу) до сегодняшнего дня не было. Надо признать, что административные перестановки сделаны качественно», - цитирует Геркуса РИА Новости.

Напомним, сегодня было объявлено, что генеральный директор Василий Кикнадзе и глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков покинули свои посты. На их должности назначены Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно. Также сменился состав совета директоров клуба.

Добавим, что «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах. В Лиге чемпионов железнодорожники набрали три очка, заняли последнее место в группе и завершили выступление в еврокубках.