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24 декабря 00:42
автор: Юрий Нечаев

«Аталанта» упустила победу над «Болоньей», Миранчук провел на поле тайм

Клуб из Бергамо не смог одержать вторую победу подряд.

«Аталанта» сыграла вничью с «Болоньей» в 14-м туре чемпионата Италии со счетом 2:2.

В составе клуба из Бергамо дубль в первом тайме с интервалом в одну минуту оформил Луис Муриэль. После перерыва Такэхиро Томиясу и Неуэн Пас восстановили равновесие.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену сразу после перерыва, но отметиться результативными действиями не сумел. Бергамаски занимают седьмое место в турнирной таблице с 22 очками. «Болонья» расположилась на 13-й позиции (15).

В параллельной встрече «Наполи» на своем поле разошелся миром с «Торино» 1:1.

Неаполитанцы с 25 очками находятся на пятой строчке в турнирной таблице, туринцы - на последней с восемью.

В 15-м туре состоятся матчи «Аталанта» - «Сассуоло», «Фиорентина» - «Болонья», «Кальяри» - «Наполи» и «Парма» - «Торино».

Серия А
14-й тур

«Болонья» - «Аталанта» - 2:2 (0:2)
Голы: Томиясу, 73. Пас, 82 - Муриэль, 22 (пен.). 23.

«Наполи» - «Торино» - 1:1 (0:0)
Голы: Инсинье, 93 - Иццо, 56.

источник: «Советский спорт»
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