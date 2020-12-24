«Аталанта» упустила победу над «Болоньей», Миранчук провел на поле тайм

«Аталанта» сыграла вничью с «Болоньей» в 14-м туре чемпионата Италии со счетом 2:2.

В составе клуба из Бергамо дубль в первом тайме с интервалом в одну минуту оформил Луис Муриэль. После перерыва Такэхиро Томиясу и Неуэн Пас восстановили равновесие.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену сразу после перерыва, но отметиться результативными действиями не сумел. Бергамаски занимают седьмое место в турнирной таблице с 22 очками. «Болонья» расположилась на 13-й позиции (15).

В параллельной встрече «Наполи» на своем поле разошелся миром с «Торино» 1:1.

Неаполитанцы с 25 очками находятся на пятой строчке в турнирной таблице, туринцы - на последней с восемью.