«Милан» обыграл «Лацио» и вернул лидерство в таблице Серии А

Матч 14-го тура чемпионата Италии «Милан» - «Лацио» завершился со счетом 3:2.

По ходу первого тайма хозяева выигрывали 2:0. Отличились Анте Ребич и Хакан Чалханоглу. Луис Альберто и Чиро Иммобиле сравняли счет, а победу миланцам в компенсированное время принес Тео Эрнандес.

«Милан» набрал 34 очка и возглавил таблицу Серии А, на одно очко опередив «Интер». «Лацио» - восьмой (21).

В параллельной встрече «Рома» на своем поле переиграла «Кальяри» со счетом 3:2.

Римский клуб поднялся на третью строчку с 27 очками. «Кальяри» занимает 15-е место (14).