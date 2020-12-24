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24 декабря 00:45
автор: Юрий Нечаев

«Милан» обыграл «Лацио» и вернул лидерство в таблице Серии А

Красно-черные опередили «Интер».

Матч 14-го тура чемпионата Италии «Милан» - «Лацио» завершился со счетом 3:2.

По ходу первого тайма хозяева выигрывали 2:0. Отличились Анте Ребич и Хакан Чалханоглу. Луис Альберто и Чиро Иммобиле сравняли счет, а победу миланцам в компенсированное время принес Тео Эрнандес.

«Милан» набрал 34 очка и возглавил таблицу Серии А, на одно очко опередив «Интер». «Лацио» - восьмой (21).

В параллельной встрече «Рома» на своем поле переиграла «Кальяри» со счетом 3:2.

Римский клуб поднялся на третью строчку с 27 очками. «Кальяри» занимает 15-е место (14).

Серия А
14-й тур

«Милан» — «Лацио» — 3:2 (2:1)
Голы: Ребич, 10. Чалханоглу, 17 (с пенальти). Эрнандес, 90. — Альберто, 28. Иммобиле, 59.

«Рома» — «Кальяри» — 3:2 (1:0)
Голы: Верету, 11. Джеко, 71. Манчини, 77. — Педро, 59, 90 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
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