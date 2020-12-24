«ПСЖ», «Лион» и «Лилль» одержали победы в 17-м туре чемпионата Франции

Лидеры чемпионата Франции «Лион», «Лилль» и «ПСЖ» одержали победы в 17-м туре Лиги 1.

Действующий чемпион страны, «ПСЖ», на своем поле разгромил «Страсбур» со счетом 4:0. Мячи на свой счет записали Тимоте Пембеле, Кильян Мбаппе, Идрисса Гей и Мойзе Кин.

В параллельных встречах «Лилль» в гостях с трудом переиграл «Монпелье» 3:2, а «Лион» уверенно разобрался с «Нантом» 3:0.

После 17-го тура в турнирной таблице лидируют «Лион» и «Лилль», набравшие по 36 очков. «ПСЖ» расположился на третьей позиции, имея на одно очко меньше.

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17-й тур