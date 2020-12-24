ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 декабря 01:12
автор: Юрий Нечаев

«ПСЖ», «Лион» и «Лилль» одержали победы в 17-м туре чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Лион» добились крупных побед.

Лидеры чемпионата Франции «Лион», «Лилль» и «ПСЖ» одержали победы в 17-м туре Лиги 1.

Действующий чемпион страны, «ПСЖ», на своем поле разгромил «Страсбур» со счетом 4:0. Мячи на свой счет записали Тимоте Пембеле, Кильян Мбаппе, Идрисса Гей и Мойзе Кин.

В параллельных встречах «Лилль» в гостях с трудом переиграл «Монпелье» 3:2, а «Лион» уверенно разобрался с «Нантом» 3:0.

После 17-го тура в турнирной таблице лидируют «Лион» и «Лилль», набравшие по 36 очков. «ПСЖ» расположился на третьей позиции, имея на одно очко меньше.

Чемпионат Франции
17-й тур

«ПСЖ» — «Страсбур» — 4:0 (1:0)
Голы: Пембеле, 18. Мбаппе, 80. Гейе, 88. Кин, 90.

«Лион» — «Нант» — 3:0 (3:0)
Голы: Токо, 4. Кадевере, 37. Толентино, 44.

«Монпелье» — «Лилль» — 2:3 (0:1)
Голы: Лаборд, 57. Делор, 70. — Веа, 23. Иконе, 68 (с пенальти). Йылмаз, 87.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
У российских гандболистов нет подходящей формы для чемпионата мираМосковское "Динамо" всухую обыграло "Йокерит""Витязь" победил "Йокерит" и приблизился к зоне плей-оффТуктамышева рассказала, мешает ли ей грудь выступатьПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессу"Аля-улю, гони гусей": Косторная удивила косноязычием на "Первом"
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.
Костин бросил клюшку, а Ковалев – бутылку. Подробности инцидента на матче КХЛ
Спойлер: пострадавших нет – "Куньлунь" и "Авангард" играли без зрителей.
Жаль, что Газизов в «Сочи» – это утка. А то в Москву полетела бы перчатка
Если верить многочисленных слухам, продолжение карьеры Шамиля Газизова могло бы получиться весьма любопытным.
Великий Нортуг доигрался с наркотиками. Теперь его зовут в Россию
Знаменитый норвежский лыжник Петтер Нортуг приговорен к семи месяцам тюрьмы и пожизненно лишен водительских прав.
Расизм не обнаружен. Как воспринимать наказание Тедеско за скандал в Сочи
КДК РФС вынес решение по главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско, который, даже если останется в команде, пропустит начало весенней части сезона.
От Старого Нового года до Дня Победы. НХЛ утвердила календарь-2021
Клубы Национальной хоккейной лиги проведут в регулярном чемпионате по 56 матчей внутри четырех дивизионов с 13 января по 8 мая.
Фернандес больше не холостяк. СуперМарио окольцевали
Защитник сборной России Марио Фернандес сыграл свадьбу.

Футбол. Каррера уволен из АЕКа. «Ювентус» vs «Фиорентина». Хоккей. «Динамо» vs «Йокерит».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика