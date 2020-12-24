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24 декабря 06:21
автор: Виктор Шарафудинов

«Бока Хуниорс» стал четвертым полуфиналистом Кубка Либертадорес, обыграв «Расинг»

В противостоянии за выход в финал клуб из Буэнос-Айреса встретится с бразильским «Сантосом».

В Южной Америке определился четвертый полуфиналист Кубка Либертадорес, главного клубного турнира континента.

В ответной встрече 1/4 финала «Бока Хуниорс» обыграл другой аргентинский клуб «Расинг» с результатом 2:0 после поражения 0:1 в первом матче.

На 23-й минуте счет открыл бывший нападающий «Атлетико» и «Бенфики» Эдуардо Сальвио. На 61-й Себастьян Вилья реализовал пенальти.

В полуфиналах сыграют «Ривер Плейт» (Аргентина) – «Палмейрас» (Бразилия) и «Бока Хуниорс» (Аргентина) – «Сантос (Бразилия). Первые матчи состоятся 5 и 6 января, ответные – 12 и 13 января.

источник: «Советский спорт»
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