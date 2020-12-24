«Порту» выиграл Суперкубок Португалии, одержав победу над «Бенфикой»

В матче за Суперкубок Португалии «Порту» обыграл лиссабонскую «Бенфику» с результатом 2:0.

На 25-й минуте Сержиу Оливейра реализовал пенальти, а на 90-й отличился Луис Диас.

Встреча прошла в Авейру при пустых трибунах.

«Порту» выиграл национальный Суперкубок в рекордный 22-й раз. «Бенфика» и «Спортинг» завоевывали этот трофей по восемь раз.

Напомним, что в минувшем сезоне «Порту» выиграл и чемпионат, и Кубок Португалии. «Бенфика» получила право на участие в игре за Суперкубок, финишировав второй в примейре.