Стефано Пиоли: Горжусь «Миланом». Футболисты делают что-то невероятное

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал домашнюю победу над «Лацио» в 14-м туре чемпионата Италии.

Красно-черные выиграли 3:2 благодаря голу Тео Эрнандеса в компенсированное время.

«Мы всегда стараемся побеждать, – цитирует Пиоли Football Italia. – Мы снова добились успеха, и я по-настоящему счастлив. Я горжусь своей командой. Ребята делают что-то невероятное.

Такого чемпиона как Златан Ибрагимович всегда не хватает. С ним на футбольном поле мы гораздо сильнее, и это очевидно. Тот факт, что «Лацио» владел мячом после наших голов – это моя ошибка. Я сказал Алексису Салемакерсу сидеть поглубже, но вместо этого следовало действовать более агрессивно.

У «Лацио» множество достоинств, и эта команда хорошо готова физически, но мы создали голевые шансы для того, чтобы выиграть матч, и добились своего».