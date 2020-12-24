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24 декабря 08:30
автор: Виктор Шарафудинов

Дженнаро Гаттузо: Кое-кто говорил, что мне осталось жить около месяца, но со мной все в порядке

Главный тренер «Наполи» сообщил о проблемах со здоровьем.

Дженнаро Гаттузо рассказал журналистам о том, как аутоиммунное заболевание миастения сказывается на его работе с неаполитанской командой.

«Признаю, что в последние 12 дней я был сам не свой, – цитирует главного тренера «Наполи» Football Italia. – Хочу обратиться к тем, кто недоволен своим внешним видом, глядя в зеркало (особенно к детям и подросткам): жизнь прекрасна, наслаждайтесь ей.

Ребятам трудно видеть меня в таком виде, но я жив. У меня миастения уже целых десять лет, и это уже третий раз, когда она прижала меня насколько серьезно. Но это пройдет, и мой глаз будет вновь выглядеть нормально.

Дело не только во внешнем виде, ведь это состояние изматывает тебя. Когда у тебя двоится в глазах 24 часа в сутки, то ты выходишь из себя. Только такой сумасшедший человек как я может продолжать работать в таком состоянии.

Но такова моя жизнь. Я знаю, что кое-кто говорил, что мне осталось жить около месяца, но я могу всех заверить в том, что все с порядке».

Вчера матч 14-го тура чемпионата Италии «Наполи» – «Торино» завершился вничью 1:1. Команда Гаттузо занимает пятое место, набрав 25 очков в 13 матчах.

источник: Football Italia
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