«Интер» повторил клубный рекорд по количеству голов за календарный год

Вчера 23 декабря «Интер» обыграл в гостях «Верону» со счетом 2:1 в 14-м туре чемпионата Италии.

Таким образом общее количество голов, забитых сине-черными, в 2020 году достигло количества 108 мячей.

OptaPaolo сообщает, что «Интер» повторил свой рекорд по числу голов за календарный год с учетом всех турниров. Ранее сине-черные забивали столько же в 1961-м и 2007-м.

После 14 туров «Интер» занимает второе место в серии А, на одно очко отставая от «Милана». Следующий матч команда Антонио Конте проведет 3 января, когда примет «Кротоне» на «Сан-Сиро».

108 - L'Inter ha eguagliato il suo record di gol in un singolo anno solare in tutte le competizioni dal 1929/30: 108, stabilito in precedenza nel 1961 e nel 2007. Abbondanza.#VeronaInter pic.twitter.com/n2SLAayD0U