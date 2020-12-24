Гол Нобоа в ворота «Спартака» признан лучшим в РПЛ по итогам декабря (видео)

Гол эквадорского полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа признан лучшим в чемпионате России по итогам декабря.
Пресс-служба РПЛ сообщает, что болельщики проголосовали за гол форварда ЦСКА Федора Чалова в ворота «Ростова» в 19-м туре (3:1 в пользу армейцев), однако эксперты РПЛ и телеканала «Матч Премьер» предпочли забитый мяч Нобоа в игре 18-го тура «Сочи» – «Спартак» (1:0).
Гол Кристиана Нобоа – лучший в декабре! 🔝— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020
📊 Болельщики выбрали лучшим гол Фёдора Чалова, эксперты РПЛ и МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свои голоса за классный удар игрока «Сочи»
Нобоа забил гол в матче 18-го тура против «Спартака» 🎯#ТинькоффРПЛ #ЛучшийГолМесяцаРПЛ #РПЛтопчик pic.twitter.com/Q1E7ZvnQ2B
источник: РПЛ