Жозе Моуринью: Я не могу оценить травму Бэйла. Пришло время для медицинского отдела

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью рассказал, почему он принял решение заменить Гарета Бэйла в перерыве четвертьфинала Кубка английской лиги против «Сток Сити».

Лондонский клуб выиграл в гостях со счетом 3:1, а Бэйл забил первый гол «шпор» на 22-й минуте.

«Это было решение самого Гарета, – цитирует Моуринью Goal.com – О повреждении он сказал мне сразу, когда шел в раздевалку в перерыве. Я не могу оценить его травму. Теперь пришло время для медицинского отдела. Я узнаю что-то подробное позже».

В нынешнем сезоне после возвращения в «Тоттенхэм» из мадридского «Реала» 31-летний Бэйл забил три гола в 11 матчах с учетом всех турниров.