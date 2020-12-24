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24 декабря 10:17
автор: Юрий Нечаев

Джан Пьеро Гасперини: В матче против «Болоньи» «Аталанта» была высокомерной и самонадеянной

Клуб из Бергамо упустил победу, выигрывая по ходу матча в два мяча.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини на скрывал разочарования после ничьей в матче против «Болоньи» в 14-м туре Серии А.

«Это плохой результат для нас. Мы доминировали по ходу игры, но соперник — специалисты по камбэкам. У нас было много голевых моментов, и тяжело объяснить, почему не получилось.

Мы потеряли три очка. Мы не можем позволить себе быть самонадеянными и высокомерными», — цитирует Гасперини Sky Sport.

Напомним, матч «Болонья» - «Аталанта» завершился вничью 2:2. Гости выигрывали 2:0 уже к середине первого тайма, но удержать преимущество не смогли. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук вышел на замену сразу после перерыва, но отметиться результативными действиями не сумел.

Бергамаски занимают седьмое место в турнирной таблице с 22 очками. «Болонья» расположилась на 13-й позиции (15).

источник: Sky Sports
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