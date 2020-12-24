Андрей Червиченко: Разве Гончаренко виноват, что Чалов не может попасть с трех метров?

Андрей Червиченко прокомментировал вероятность скорого расставания Виктора Гончаренко и ЦСКА.

«Я бы и дальше хотел видеть Гончаренко, – цитирует Червиченко «Метарейтинг Белоруссия». – Мне до ЦСКА большого дела нет. Я за них не болею. Но мне кажется, что на Виктора Михайловича все сваливается с перебором. В каких-то моментах критика незаслуженная. Да, у армейцев состав неоптимальный. Но этим составом Гончаренко остается наверху и борется за медали в чемпионской гонке.

Что, разве Гончаренко виноват, что Чалов не может попасть с трех метров? Или в том, что Шкурин промахивается? Если есть проблемы, их надо решать. А Гончаренко надо дать поработать до конца сезона. Если в ЦСКА какие-то внутренние движения и хотят сделать главным Василия Березуцкого, то это, на мой взгляд, неправильно. Человек должен пройти вторую, первую лиги, поработать в командах второй части РПЛ, а потом уже переключиться на грандов».

Гончаренко работает главным тренером ЦСКА с декабря 2016 года. После 19 туров армейцы занимают в РПЛ второе место, на четыре очка отставая от «Зенита».