Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко признан лучшим тренером РПЛ по итогам декабря.

За 46-летнего специалиста отдали свои голоса эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер», а также болельщики. В декабре «Химки» обыграли «Арсенал» (1:0) и «Локомотив» (3:2), а также сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

Игорь Черевченко признан лучшим тренером месяца в #ТинькоффРПЛ! 👏



Эксперты РПЛ, эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и болельщики единогласно выбрали тренера «Химок»! ✅



📈 После девятнадцати туров «Химки» занимают 11-е место в таблице, набрав 25 очков в 19 матчах.#ТренерМесяцаРПЛ pic.twitter.com/tdvTLuj72x — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020

В турнирной таблице чемпионата России подмосковный клуб расположился на 11-й позиции, имея в своем активе 25 очков.