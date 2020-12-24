Кухарчук признан лучшим игроком РПЛ в декабре

Полузащитник «Химок» Илья Кухарчук признан лучшим игроком РПЛ по итогам декабря.
За футболиста подмосковного клуба проголосовали эксперты лиги и телеканала «Матч Премьер». Болельщики отдали предпочтение нападающему «Зенита» Сердару Азмуну.
В трех матчах декабря Кухарчук забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Илья Кухарчук – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в декабре! 🔥— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) December 24, 2020
🗳 Болельщики проголосовали за Сердара Азмуна. Эксперты РПЛ и эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР отдали свои голоса за Илью Кухарчука 📊#ИгрокМесяцаРПЛ #Химки #Кухарчук pic.twitter.com/YYoz1KB0Xw