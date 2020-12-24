Анчелотти разочарован вылетом «Эвертона» от «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка лиги

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Кубка английской лиги (0:2).

«Мы разочарованы, потому что для нас это важный турнир. Начало матча было тяжелым, но после 20-й минуты мы стали контролировать ситуацию в обороне. Во втором тайме не позволили сопернику создать ни момента, несмотря на его силу. Мы уверенно сыграли в защите, были хороши до самого конца матча, были близки к серии пенальти. Но нам все равно не о чем жалеть, это совершенно точно», — приводит слова итальянского специалиста BBC.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в 1/4 финала Кубка лиги со счетом 2:0. Победу «красным дьяволам» принесли точные удары Эдинсона Кавани и Антони Марсьяля.

В полуфинале турнира «Юнайтед» на своем поле примут «Манчестер Сити». Вторую путевку в финал разыграют «Тоттенхэм» и «Брентфорд».