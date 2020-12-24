Защитник сборной Англии Роуз арестован за опасное вождение

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз попал в ДТП и был арестован за опасное вождение, сообщает The Sun.

По информации источника, в 4 часа утра 30-летний футболист не справился с управлением и на большой скорости врезался в заграждение. В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения. Сам Роуз не пострадал.

Тест футболиста на алкоголь дал отрицательный результат. Он был арестован полицией по подозрению в опасном вождении.

В текущем сезоне Роуз провел за «Тоттенхэм» два матча и отметился одной результативной передачей. В послужном списке защитника 29 игр в футболке сборной Англии.