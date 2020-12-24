Гончаренко поздравил ФК «Уфа» с десятилетием (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поздравил футбольный клуб «Уфа» с десятилетием со дня основания.

Видео с пожеланиями белоруса было опубликовано в твиттере «Уфы»:

«Поздравляю футбольный клуб «Уфа» с юбилеем. Желаю успеха и процветания. Те люди, которые попадают в город и клуб «Уфа», навсегда получают яркие впечатления.

У меня самые положительные эмоции от пребывания в «Уфе». С хорошими людьми работал. Шамиль Камилович Газизов, очень много достойных людей и ребят было всегда со мной. Поэтому желаю успеха и процветания, побед, еврокубков, хорошего стадиона, всего самого лучшего».

Виктор Гончаренко: «У меня остались самые положительные эмоции от пребывания в «Уфе» 😊



Главный тренер ЦСКА тоже поздравил клуб с десятилетием pic.twitter.com/8OeKeOgIco — ФК УФА (@UfaFc) December 24, 2020

Проработав в «Уфе» шесть месяцев в 2016 году, Гончаренко стал главным тренером ЦСКА, сменив в московском клубе Леонида Слуцкого.