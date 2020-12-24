Главный тренер «Сассуоло» Де Дзерби отказался возглавить «Спартак»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби отклонил предложение московского «Спартака», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, российский клуб был готов платить специалисту три миллиона евро в год, т.е. в три раза больше того, что он зарабатывает в итальянском клубе. Отмечается, что сам 41-летний тренер отклонил предложение «Спартака», так как хочет продолжить карьеру в Италии.

Добавим, что Де Дзерби возглавляет «Сассуоло» с июля 2018 года. В текущем сезоне команда занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков в 14 матчах.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» в 19-м туре РПЛ (1:3) заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, рассчитанный до конца текущего сезона.