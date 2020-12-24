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24 декабря 12:29
автор: Виктор Шарафудинов

Юрий Семин: Увольнения в «Локомотиве» случились бы не сегодня, так завтра. Работа выполнена плохо

В московском клубе покинули свои должности генеральный директор Василий Кикнадзе и глава совета директоров Анатолий Мещеряков.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал изменения в руководстве железнодорожников.

«Увольнение случилось бы не сегодня, так завтра, – отметил Семин в интервью «РИА Новости». – Работа выполнена плохо, наверное, это закономерное расставание.

В первую очередь, хочу пожелать удачи новым руководителям, потому что планка «Локомотива» очень высокая, всегда стоят задачи побеждать. Они для этого и пришли, чтобы исправить ситуацию. Чтобы это получилось, нужно в клубе больше ребят, которые связаны с «Локомотивом», которые там играли, я надеюсь, что это будет. Остальное все зависит от тех, кто работает в клубе с самыми большими амбициями, который всегда был на самых высоких позициях. С новыми руководителями я не знаком».

Новым генеральным директором «Локомотива» стал Владимир Леонченко, а новым главой совета директоров избран Александр Плутник.

Прежнее руководство приняло решение не продлевать контракт с Семиным, и 1 июня новым главным тренером команды стал серб Марко Николич.

После 19 туров «Локомотив» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.

источник: «РИА Новости»
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