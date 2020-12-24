Владимир Леонченко: Николич может спокойно готовиться к продолжению сезона

Владимир Леонченко прокомментировал свое назначение на должность генерального директора московского «Локомотива».

«Для меня большая честь – возглавить такой именитый клуб, – отметил Леонченко в эфире телеканала «Матч ТВ». – В «Локомотиве» я когда-то делал первые шаги в профессиональном футболе. 1994 год, когда были завоеваны первые медали «Локомотива» в российской истории. Я прекрасно понимаю и ценю традиции клуба, с большим уважением отношусь к болельщикам. Перед клубом всегда стояли задачи достигать максимально возможных результатов.

Что касается текущей ситуации, сейчас у всех команд отпуск. Футболисты должны набраться сил и спокойно готовиться к возобновлению сезона. Ситуация в клубе стабильная, есть действующий контракт с главным тренером. Николич тоже может спокойно готовиться к продолжению сезона. Все составляющие для жизнедеятельности команды нормально функционируют. Все в рабочем режиме, футбольная жизнь продолжается. Самые добрые пожелания – болельщикам «Локомотива».

В должности генерального директора бывший футболист Леонченко сменил Василия Кикнадзе. В 1994 году Владимир помог железнодорожникам завоевать бронзовые медали чемпионата России, сыграв девять матчей.

Марко Николич 1 июня сменил на посту главного тренера «Локомотива» Юрия Семина. После 19 туров нынешнего сезона команда занимает восьмое место в РПЛ, набрав 28 очков.