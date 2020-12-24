Александр Плутник: Мы рассчитываем на профессиональные качества Николича

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник заявил, что новое руководство железнодорожников поддерживает главного тренера команды Марко Николича.

«Нам надо передать хорошее настроение команде и главному тренеру. Мы с ним уже разговаривали. Считаем, что у него есть кредит доверия. Он будет работать с командой во втором круге чемпионата и будет выполнять те задачи, которые стоят перед командой. Это борьба за самые высокие места в чемпионате, борьба за Кубок России. Рассчитываем на его профессиональные качества, которые позволят нам двигаться вперед вместе с командой», - рассказал Плутник в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в среду было объявлено, что генеральный директор Василий Кикнадзе и глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков покинули свои посты. На их должности назначены Владимир Леонченко и Плутник соответственно. Также сменился состав совета директоров клуба.

Добавим, что «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах. В Лиге чемпионов железнодорожники набрали три очка, заняли последнее место в группе и завершили выступление в еврокубках.