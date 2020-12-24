Евгений Ловчев: Назначение Леонченко – некий эксперимент

- Владимир Леонченко назначен на пост генерального директора. Что можете о нем сказать?

- Был футболистом, затем руководил профсоюзом футболистов – то есть, отстаивал интересы игроков. Теперь он должен отстаивать интересы клуба. А интересы футболистов и клуба часто не совпадают.

Я не имею к Леонченко никаких симпатий или антипатий. Профсоюз – это что-то такое, про что почти не пишут. А в одном из ведущих футбольных клубов ты попадаешь под пристальное внимание прессы, болельщиков, общественности.

Его назначение – опять некий эксперимент.