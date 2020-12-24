Лаутаро Мартинес: «Интеру» по силам выиграть чемпионат Италии

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес после победы над «Вероной» в 14-м туре Серии А (2:1) выразил уверенность, что его команде по силам выиграть чемпионат Италии в текущем сезоне.

«Интер» провел не самый удачный первый тайм, но после перерыва мы значительно прибавили. Я выступаю за «Интер», чтобы выигрывать трофеи. Уверен, что нам по силам завоевать скудетто. Мы демонстрируем характер и продолжаем набирать очки», - цитирует форварда издание Football Italia.

Напомним, после 14 туров «Интер» набрал 33 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, на одно очко отставая от соседей из «Милана».

Добавим, что Мартинес в текущем сезоне провел за клуб 20 матчей, забил семь голов и сделал пять результативных передач.