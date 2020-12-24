Евгений Ловчев: Николича пока увольнять не надо, а перед Палычем нужно извиниться

- Что делать с Марко Николичем?

- Решение по нему будет принято в зависимости от результата. Это же точно такая же история, как в «Спартаке». Цорн привел Тедеско, Цорна не стало, и у Тедеско не стало поддержки.

Кикнадзе привел Николича. Теперь Кикнадзе нет. Значит, у Николича больше нет поддержки. И результата тоже нет.

- То есть, увольнять серба сейчас, пока есть большой перерыв?

- Нет, сейчас не стоит его трогать.

- И вопрос, видимо, им задаются все болельщики «Локомотива»: нужно ли возвращать Семина, если не сейчас, то весной?

- Во-первых, перед Палычем нужно извиниться, чтобы упокоить гнев болельщиков. А возвращать нужно, но в качестве кого, я не знаю.