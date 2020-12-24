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24 декабря 13:22

Евгений Ловчев: Николича пока увольнять не надо, а перед Палычем нужно извиниться

Эксперт «Советского спорта» - о коренных перестановках в руководстве «Локомотива».

- Что делать с Марко Николичем?
 - Решение по нему будет принято в зависимости от результата. Это же точно такая же история, как в «Спартаке». Цорн привел Тедеско, Цорна не стало, и у Тедеско не стало поддержки.

Кикнадзе привел Николича. Теперь Кикнадзе нет. Значит, у Николича больше нет поддержки. И результата тоже нет.

- То есть, увольнять серба сейчас, пока есть большой перерыв?
- Нет, сейчас не стоит его трогать.

- И вопрос, видимо, им задаются все болельщики «Локомотива»: нужно ли возвращать Семина, если не сейчас, то весной?
- Во-первых, перед Палычем нужно извиниться, чтобы упокоить гнев болельщиков. А возвращать нужно, но в качестве кого, я не знаю.

источник: «Советский спорт»
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