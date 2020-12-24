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24 декабря 13:22
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший защитник «Зенита» Гарай близок к заключению контракта с «Ливерпулем»

Аргентинец остается безработным с тех пор, как в июле покинул «Валенсию».

Todofichajes.com сообщает, что 34-летний защитник сборной Аргентины Эсекьель Гарай, в прошлом выступавший в России за «Зенит», близок к заключению контракта с английским «Ливерпулем».

Главный тренер красных Юрген Клопп испытывает серьезные трудности с комплектацией линии обороны, поскольку оба основных центральных защитника голландец Вирджил Ван Дейк и англичанин Джо Гомес получили серьезные травмы. Ван Дейк вернется в строй не раньше апреля, а Гомес, скорее всего, уже не сможет помочь «Ливерпулю» в нынешнем сезоне.

Платить за трансфер Гарая чемпиону Англии не придется, поскольку 34-летний аргентинец в данный момент является свободным агентом. В июле Эсекьель покинул «Валенсию» после четырех сезонов из-за того, что испанский клуб отказался от продления контракта.

В минувшем сезоне Гарай сыграл 23 матча с учетом всех турниров, однако пропустил несколько месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.

источник: Todofichajes
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