Бывший защитник «Зенита» Гарай близок к заключению контракта с «Ливерпулем»

Todofichajes.com сообщает, что 34-летний защитник сборной Аргентины Эсекьель Гарай, в прошлом выступавший в России за «Зенит», близок к заключению контракта с английским «Ливерпулем».

Главный тренер красных Юрген Клопп испытывает серьезные трудности с комплектацией линии обороны, поскольку оба основных центральных защитника голландец Вирджил Ван Дейк и англичанин Джо Гомес получили серьезные травмы. Ван Дейк вернется в строй не раньше апреля, а Гомес, скорее всего, уже не сможет помочь «Ливерпулю» в нынешнем сезоне.

Платить за трансфер Гарая чемпиону Англии не придется, поскольку 34-летний аргентинец в данный момент является свободным агентом. В июле Эсекьель покинул «Валенсию» после четырех сезонов из-за того, что испанский клуб отказался от продления контракта.

В минувшем сезоне Гарай сыграл 23 матча с учетом всех турниров, однако пропустил несколько месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.