L’Equipe: «Пари Сен-Жермен» уволил главного тренера Тухеля

Французская ежедневная спортивная газета L’Equipe сообщила об увольнении немца Томаса Тухеля с должности главного тренера «Пари Сен-Жермен».

Вчера 23 декабря «ПСЖ» разгромил «Страсбур» со счетом 4:0 в 17-м туре чемпионата Франции. В данный момент парижане занимают третье место в лиге 1, на одно очко отставая от «Лиона» и «Лилля».

Официального подтверждения информации пока нет, а контракт 47-летнего Тухеля был рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» возглавил парижскую команду в июле 2018 года. В минувшем сезоне «ПСЖ» впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов. В решающем матче команда Тухеля проиграла мюхнеской «Баварии» с результатом 0:1.