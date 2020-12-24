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24 декабря 13:51
автор: Виктор Шарафудинов

Тухеля в «ПСЖ» сменит Почеттино

Аргентинский тренер оставался безработным с момента увольнения из «Тоттенхэма» в ноябре прошлого года.

RMC Sport сообщает, что в ближайшее время новым главным тренером «Пари Сен-Жермен» будет назначен 48-летний аргентинец Маурисио Почеттино.

Ранее об увольнении немца Томаса Тухеля из парижского клуба объявила газета LEquipe.

Почеттино был уволен 19 ноября прошлого года из «Тоттенхэма» спустя шесть месяцев после того, как он вывел лондонский клуб в финал Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что во время карьеры футболиста аргентинец выступал за «ПСЖ» на позиции центрального защитника с января 2001 года по июнь 2003-го, сыграв 95 матчей и забив шесть голов.

Парижане занимают третье место в лиге 1, на одно очко отставая от «Лиона» и «Лилля» после 17 туров. Вчера 23 декабря «Пари Сен-Жермен» разгромил дома «Страсбур» со счетом 4:0.

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