Представитель Де Дзерби прокомментировал интерес к тренеру со стороны «Спартака»

Джузеппе Сапиенца, представитель главного тренера «Сассуоло» Роберто Де Дзерби, прокомментировал новость об интересе к итальянскому специалисту со стороны «Спартака».

Ранее издание La Gazzetta dello Sport сообщило, что наставник отклонил предложение красно-белых.

«Мы тоже прочитали эту новость в La Gazetta dello Sport, но мы ничего не знаем об этом слухе. Обычно то, что они пишут — это серьезно… Мне сказали, что им это сообщил российский источник», - цитирует Сапиенца Sport24.ru.

Добавим, что Де Дзерби возглавляет «Сассуоло» с июля 2018 года. В текущем сезоне команда занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков в 14 матчах.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения от «Зенита» в 19-м туре РПЛ (1:3) заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, рассчитанный до конца текущего сезона.