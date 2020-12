Алькантара возобновил тренировки в общей группе «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Тиаго Алькантара восстановился после травмы и приступил к работе в общей группе, сообщает клубная пресс-служба.

