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24 декабря 14:19
автор: Юрий Нечаев

Кикнадзе - о работе в «Локомотиве»: Это были интересные два года. Думаю, что сделано немало

В столичном клубе сменилось руководство.

Бывший генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал свой уход из клуба.

«Это были интересные два года в моей жизни, новый опыт. Думаю, что сделано немало. В клубе сильная команда. Я говорю не только о спортивной, но и об административно-управленческой команде. Хочу поблагодарить всех за эти два насыщенных спортивными событиями и борьбой года. Думаю, что этой команде по силам большие и разнообразные задачи.

Также хочу сказать спасибо спортивной команде. Я верю в ее хорошее будущее под руководством Николича. Верю, что Марко — это тот тренер, который способен привести команду к самым высоким результатам. Искренне считаю, что в команде сейчас такая обстановка и так налажена связь с академией, что на наших принципах, опубликованных в прошлом году, команда сможет обеспечить себе хорошее будущее», — сказал функционер в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в среду было объявлено, что Кикнадзе, а также глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков покинули свои посты. На их должности назначены Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно. Также сменился состав совета директоров клуба.

Добавим, что «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах. В Лиге чемпионов железнодорожники набрали три очка, заняли последнее место в группе и завершили выступление в еврокубках.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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