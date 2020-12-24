Экс-форвард сборной Украины Милевский стал игроком «Миная»

Детали контракта 35-летнего игрока не разглашаются, но известно, что футболист будет выступать под десятым номером.

– Очень приятно вернуться в Украину. «Минай» – хорошая команда, и я благодарен руководству за предоставленную возможность. Я пересмотрел недавние матчи клуба, пообщался с коллективом. Мне тут нравится, и я рассчитываю принести пользу команде, – сказал Милевский.

Ранее Артем защищал цвета брестского «Динамо» – на его счету 20 голов 32 ассиста в 104 матчах. Вместе с клубом он стал чемпионом Белоруссии.

Также нападающий играл за киевское «Динамо», «Тосно», хорватские «Хайдук» и «Сплит», румынскую «Конкордию», венгерскую «Кишварду» и «Газиантепспор».

В составе сборной Украины Милевский забил восемь мячей в 50 встречах.