Селюк подтвердил переход нападающего Себаи в «Химки»

Ранее сообщалось, что 27-летний ивуариец подписал с командой контракт на два года.

– Действительно, сегодня Себаи стал первым игроком, который в зимнее трансферное окно пополнит клуб РПЛ. Я уверен, что Сеня в «Химках» будет дополнять Конате в атаке, они вместе на пару будут грозной силой в лиге, – цитирует Селюка Sport24.

Напомним, что Себаи выступал за «Тамбов» и «Балтику» в рамках Футбольной национальной лиги. В составе российских клубов он забил 18 голов и отдал восемь ассистов.

После 19 туров «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.