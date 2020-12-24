Джордан Ларссон: Моя большая мечта - сыграть со «Спартаком» в Лиге чемпионов

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон признался, что мечтает сыграть вместе с московской командой в Лиге чемпионов.

«Я думаю, каждый игрок мечтает сыграть в Лиге чемпионов. Многие воспринимают меня лишь как сына Хенрика Ларссона. Но чем дальше я иду, тем больше людей узнает о Джордане. Я хочу продолжать в том же духе и сыграть в Лиге чемпионов со «Спартаком».

Соревноваться с лучшими футболистами мира — то, чего хочет каждый игрок. Об этом мечтаю и я. Так что если мы сможем добиться успеха в этом сезоне, я буду гордиться командой», — цитирует шведа RT.

Напомним, после 19 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Красно-белые на два очка отстают от ЦСКА и на шесть - от «Зенита».

Добавим, что в текущем сезоне Ларссон провел за клуб 19 матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.