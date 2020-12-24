Липовой вернулся в «Динамо» после аренды из «Химок»

Фланговый полузащитник Данил Липовой проведет зимний сбор в рамках подготовки к оставшейся части Российской Премьер-лиги в составе «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.
Напомним, что этим летом 21-летний россиянин был арендован «Химками» – на его счету десять проведенных матчей, в которых он не отличился голевыми действиями.
Липовой воспитывался в академиях «Динамо» и «Крыльев Советов». За основную команду москвичей он отыграл пять встреч. Также в его послужном списке выступления за «Оренбург».
➡️ Данил Липовой завершил аренду в «Химках»— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) December 24, 2020
Полузащитник вернулся в расположение «Динамо» и в январе отправится с основной командой на «ВТБ Тренировочный сбор» в Турцию.
С возвращением, Данил 😉#Липовой #ДинамоМосква pic.twitter.com/aY5OTCPNRT