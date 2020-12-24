«Наполи» готов рассмотреть вариант с продажей Фабиана Руиса

Как утверждает Calcio Mercato, неаполитанская команда не может договориться с 24-летним испанцем о деталях нового контракта. Если соглашение не будет продлено, то руководство может продать футболиста.

Сумма предполагаемого трансфера составляет не менее 50 миллионов евро.

Отметим, что в числе претендентов на хавбека ранее назывались «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал».

Руис перешел в «Наполи» летом 2018 года. С тех пор он принял участие в 104 матчах, забил 12 голов и десять ассистов. Его контракт рассчитан до конца июня 2023-го.