«ПСЖ» обязан выплатить Тухелю и его штабу семь миллионов евро за досрочное расторжение контракта

Стали известны детали ухода Томаса Тухеля с поста главного тренера «Пари Сен-Жермен».

Как сообщает Le Parisien, вместе с 47-летним немцем французскую команду покинут два его помощника, а также тренер по физподготовке. В качестве компенсации за досрочное расторжение контракта руководство парижан должно выплатить специалистам около семи миллионов евро.

Тухель возглавил «ПСЖ» в июле 2018 года. В минувшем сезоне клуб впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов. В решающем матче парижане проиграли мюхнеской «Баварии» с результатом 0:1.

Наиболее вероятным преемником Тухеля у руля команды называется Маурисио Почеттино.