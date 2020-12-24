Андрей Аршавин: Мне кажется, уровень футбола в России падает

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин поделился мнением об уровне российского футбола.

«Мне кажется, уровень футбола падает. Почему? Потому что легионеры слабее приезжают. Потому что стало меньше денег в российском футболе. Когда контракты от трансляций в Англии космические, и они везде растут, то у нас они уменьшаются. Соответственно там из-за ФФП они могут тратить больше.

Плюс лимит. Если у тебя восемь легионеров, даже самых топовых, два вылетают — уже не то», — рассказал Аршавин в интервью Нобелю Арустамяну на его Youtube-канале.

Напомним, в текущем сезоне сборная России не смогла пробиться в дивизион А Лиги наций. В своей группе команда Станислава Черчесова заняла второе место, пропустив вперед Венгрию.

Российские клубы неудачно выступили в еврокубках. Только «Краснодар» весной примет участие в плей-офф Лиги Европы. «Зенит» и «Локомотив» заняли последние места в группах Лиги чемпионов, а ЦСКА замкнул квартет в Лиге Европы.