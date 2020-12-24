Дмитрий Селюк: Если Николича оставили, то ему дадут возможность доработать

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал о возможном возвращении в «Локомотив» бывшего главного тренера команды Юрия Семина.

- Возможно, болельщикам нужно будет потерпеть три весенних месяца, потому что если Николича оставили, то ему дадут возможность доработать. Как понимаю, бюджет уже истрачен, на неустойку тренеру и приглашение нового денег не будет. Поэтому новым людям придется возвращать «Локомотив» на исходную позицию.

Я всегда стою горой за Семина, но Юрию Палычу в мае исполняется 74 года. Безусловно, в клуб пришли новые люди. Проработает Семин год, от силы два, но надо понимать, что ему нужно находиться в постоянных разъездах, перелетах. Думаю, что если у Плутника есть стратегический план, а молодое поколение всегда хочет показать результат быстрее, и он решит убрать Николича, то на переходный период Семин может стать тренером. И вне зависимости от того, выиграет он чемпионат или нет, должен будет уйти, - приводит слова Селюка «РИА Новости».

Напомним, в среду было объявлено, что генеральный директор Василий Кикнадзе и глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков покинули свои посты. На их должности назначены Владимир Леонченко и Плутник соответственно.

Добавим, что «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 19 матчах. В Лиге чемпионов железнодорожники набрали три очка, заняли последнее место в группе и завершили выступление в еврокубках.