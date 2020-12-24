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24 декабря 19:05

Ростислав Мурзагулов: Газизов попросил паузу до января

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов прокомментировал возможное возвращении в клуб бывшего генерального директора команды Шамиля Газизова.

- Я говорил, что мы готовы подумать о возвращении Газизова в клуб. Мы встретились, я ему об этом сказал. Он попросил паузу до января. Далее встретимся и обсудим. На какую позицию его рассматриваем? Это мощное усиление, причем для любого клуба, поэтому конкретное наименование неважно, – цитирует Мурзагулова Sport24.ru.

Напомним, что 52-летний специалист работал в «Спартаке» с 10 июля по 8 декабря этого года. До сотрудничества с красно-белыми он восемь лет занимал аналогичную должность в «Уфе».

Одной из причиной увольнения Газизова считается то, что между ним и руководством красно-белых были расхождения во взглядах на развитие клуба.

источник: Sport24.ru
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