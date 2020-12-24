ЦСКА начнет зимние сборы 17 января в Кампоаморе

Отмечается, что 17 января армейский клуб отправится на тренировочный сбор в испанском Кампоаморе.

Перед вылетом все игроки москвичей пройдут медосмотр, а вся команда, включая тренерский штаб и персонал – тестирование на коронавирусную инфекцию. Дальнейшие детали ближайшего сбора будут сообщены в первые дни тренировок.

После 19 туров подопечные Виктора Гончаренко занимают второе место в турнирной таблице, набрав 37 очков.