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24 декабря 19:35

ФИФА отменила молодежные чемпионаты мира в 2021 году

Международная федерация футбола также приняла решение о распределении квот на женский чемпионат мира 2023 года.

ФИФА объявила об отмене молодежных чемпионатов мира U-20 и U-17 соответственно в Индонезии и Перу из-за пандемии коронавируса.

«Пандемия COVID-19 по-прежнему создает проблемы для проведения международных спортивных мероприятий и оказывает ограничивающее влияние на международные поездки. Поэтому ФИФА регулярно консультировалась с соответствующими заинтересованными сторонами, участвующими в обоих турнирах, которые первоначально планировалось провести в 2021 году.

При этом стало ясно, что глобальная ситуация не смогла нормализоваться до достаточного уровня, чтобы решить проблемы, связанные с проведением обоих турниров. ФИФА хотела бы выразить благодарность принимающим ассоциациям-членам, а также властям Индонезии и Перу за их приверженность и проведенную подготовку к турниру. ФИФА надеется на продолжение тесного сотрудничества со странами-организаторами для проведения успешных турниров», - говорится в заявлении ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации.

Кроме этого Совет ФИФА принял решение о распределении квот на женский чемпионат мира 2023 года - шесть лицензий получит Азиатская конфедерация футбола, четыре - Африканская конфедерация футбола, четыре - Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, три - Южноамериканская конфедерация футбола, одну - Конфедерация футбола Океании, 11 - Союз европейских футбольных ассоциаций. Места хозяев турнира (Австралии и Новой Зеландии) были взяты из квот, выделенных их конфедерациям. Три оставшиеся путевки будут разыграны в ходе турнира, в котором примут участие десять команд, разделенные на три группы.

«После потрясающего успеха чемпионата мира 2019 года в прошлом году было принято решение расширить женский чемпионат мира ФИФА до 32 команд и, таким образом, продолжать способствовать росту женского футбола».

источник: ФИФА (FIFA)
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