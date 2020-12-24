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24 декабря 20:21

Николай Заварухин – о двух победах над «Амуром»: Такие спаренные игры и сравнивают с плей-офф

Новосибирцы одержали вторую победу кряду над хабаровчанами.

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин оценил победу своей команды над «Амуром» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что двумя днями ранее новосибирцы победили своего сегодняшнего соперника также со счетом 3:2.

– Сегодня была очень нервная игра – много ошибок, много борьбы. Здорово, что победили в серии бросков. В первом периоде вяло входили в игру, а третий провели здорово. Поэтому спаренные игры и сравнивают с плей-офф. Два заброшенных буллита Шарова? Пусть они подействуют на него как энергетик, – цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

Напомним, что новосибирский клуб набрал 38 очков и расположился на девятом месте Восточной конференции. 26 декабря команда проведет домашнюю встречу с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится в 13:30 мск.

источник: КХЛ
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