Николай Заварухин – о двух победах над «Амуром»: Такие спаренные игры и сравнивают с плей-офф

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин оценил победу своей команды над «Амуром» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Отметим, что двумя днями ранее новосибирцы победили своего сегодняшнего соперника также со счетом 3:2.

– Сегодня была очень нервная игра – много ошибок, много борьбы. Здорово, что победили в серии бросков. В первом периоде вяло входили в игру, а третий провели здорово. Поэтому спаренные игры и сравнивают с плей-офф. Два заброшенных буллита Шарова? Пусть они подействуют на него как энергетик, – цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

Напомним, что новосибирский клуб набрал 38 очков и расположился на девятом месте Восточной конференции. 26 декабря команда проведет домашнюю встречу с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится в 13:30 мск.