Винисиус заинтересовал «Арсенал»

Фланговый нападающий «Реала» Винисиус Жуниор может в январе оказаться в чемпионате Англии.

Как сообщает TMW, на трансфер 20-летнего бразильца претендует «Арсенал», собирающийся усилить свою атакующую линию этой зимой. Отмечается, что лондонский клуб склоняется к аренде игрока до конца сезона. Об опции выкупа или полноценной покупке футболиста пока неизвестно.

Винисиус выступает за «Реал» с июля 2018 года. В общей сложности он провел за команду 88 матчей, забил 11 голов и отдал 19 ассистов. Контракт вингера со сливочными рассчитан до конца июня 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 50 миллионов евро.