Дост сменил «Айнтрахт» на «Брюгге»

По информации источника, 31-летний голландец в январе присоединится к «Брюгге». О деталях сделки пока не сообщается.
Дост выступал за франкфуртский клуб с августа 2019 года – на его счету 15 голов и пять ассистов в 43 матчах. Ранее он защищал цвета «Вольфсбурга», лиссабонского «Спортинга», «Херенвена», «Хераклеса» и «Эммена».
За сборную Нидерландов форвард провел 18 встреч (1 гол).
ℹ️ Bas Dost wechselt zum @ClubBrugge 🇧🇪— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) December 24, 2020
Danke für deinen Einsatz als Adlerträger! Viel Erfolg und alles Gute in Belgien 👊🍀#SGE pic.twitter.com/MQjBLF6WG7