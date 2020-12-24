Дост сменил «Айнтрахт» на «Брюгге»

По информации источника, 31-летний голландец в январе присоединится к «Брюгге». О деталях сделки пока не сообщается.

Дост выступал за франкфуртский клуб с августа 2019 года – на его счету 15 голов и пять ассистов в 43 матчах. Ранее он защищал цвета «Вольфсбурга», лиссабонского «Спортинга», «Херенвена», «Хераклеса» и «Эммена».

За сборную Нидерландов форвард провел 18 встреч (1 гол).