Динияр Билялетдинов: Сейчас у Николича будет время хорошо подготовить команду

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов считает, что главный тренер железнодорожников Марко Николич должен продолжить работу с командой.

- Тут все зависит от лимита доверия: есть он, или уже исчерпан. Я всегда за то, чтобы тренеры имели побольше времени. Тем более, что с этой падемией уходящий год был очень непонятным. Летом в силу обстоятельств наши команды не имели возможностей для нормальной подготовки. Сейчас же у Николича будет время хорошо подготовить своих подопечных - посмотрим, что из этого получится, - приводит слова Билялетдинова «Матч ТВ».

Напомним, в среду было объявлено, что Василий Кикнадзе, а также глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков покинули свои посты. На их должности назначены Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно. Также сменился состав совета директоров клуба.