Мбаппе попрощался с Тухелем

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе поблагодарил Томаса Тухеля, который по информации французских СМИ был уволен с поста наставника команды.

«К сожалению, таков закон футбола. Но никто не забудет ваше время здесь. Вы вписали красивую строчку в историю клуба. И я хочу поблагодарить вас, тренер», - написал Мбаппе в своем инстаграме.

Также форвард отдельно поблагодарил помощников немецкого специалиста Жольта Лева, Арно Михельса, и Бенджамина Вебера, добавив предложение на английском языке: «Спасибо и вам».

Ранее L’Equipe сообщила об увольнении Томаса Тухеля с поста главного тренера «Пари Сен-Жермен».

Добавим, что немец возглавил парижскую команду в июле 2018 года. В минувшем сезоне «ПСЖ» впервые в истории пробился в финал Лиги чемпионов. В решающем матче команда Тухеля проиграла мюнхенской «Баварии» с результатом 0:1.