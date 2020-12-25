Дмитрий Сенников: Ветеранам «Локомотива» было легко общаться с Кикнадзе

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников после ухода Василия Кикнадзе с поста генерального директора железнодорожников выделил позитивные моменты в работе специалиста.

– С ним было легко общаться нам, ветеранам. Каждый мог подойти, задать вопрос, Кикнадзе был открыт для любых разговоров. Даже в сложной ситуации, когда болельщики стали очень жестко к нему настроены, он был спокоен. Обсуждал клуб, мог с нами поговорить. Спрашивал мнение опытных людей о том, как улучшить ситуацию, что сделать. Он шел на контакт со всеми, – цитируют Сенникова «Известия».

Напомним, в среду было объявлено, что Кикнадзе, а также глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков покинули свои посты. На их должности назначены Владимир Леонченко и Александр Плутник соответственно. Также сменился состав совета директоров клуба.

После 19 туров московская команда занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. В Лиге чемпионов железнодорожники набрали три очка, заняли последнюю, четвертую строчку в группе и завершили выступление в еврокубках.