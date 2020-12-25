Лионель Месси: Облак – один из лучших голкиперов в мире

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси высоко оценил игру голкипера «Атлетико» Яна Облака.

– Играть против Яна – одно удовольствие. Я считаю, что он является одним из лучших в мире на своей позиции, а противостоять лучшим всегда хорошо. Это дополнительно мотивирует постараться забить гол. В нашей каждой очной встрече он показывает, насколько это сложно сделать, – цитирует Месси Sky Sports.

Отметим, что в составе каталонского клуба аргентинец провел против команды Облака 17 матчей, в которых забил десять голов. В последней встрече между коллективами, которая состоялась в матче десятого тура чемпионата Испании капитан сине-гранатовых не смог отличиться забитым мячом, а «Атлетико» одержал минимальную победу со счетом 1:0.